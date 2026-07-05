Derbyshire Falcons vs Leicestershire Foxes
T20 Blast, Women
DER
130
LEI
134
T20 Blast, Women
DER
130
LEI
134
T20 Blast, Women
MID
174
SUS
163
T20 Blast, Women
GLA
104
WOR
103
T20 Blast, Women
NOR
101
GLO
144
T20 Blast, Women
DER
124
KEN
127
T20 Blast, Women
SUS
133
NOR
132
T20 Blast, Women
GLA
185
MID
107
T20 Blast, Women
GLO
145
LEI
134
T20 Blast, Women
WOR
121
SUS
120
T20 Blast, Women
LEI
120
GLA
122
T20 Blast, Women
KEN
105
NOR
104
T20 Blast, Women
DER
135
GLO
172
T20 Blast, Women
LEI
110
KEN
161
T20 Blast, Women
NOR
78
DER
77
T20 Blast, Women
SUS
90
GLO
89
T20 Blast, Women
WOR
114
MID
110
T20 Blast, Women
GLA
91
KEN
95
T20 Blast, Women
MID
154
DER
90
T20 Blast, Women
LEI
108
NOR
109
T20 Blast, Women
GLO
102
WOR
101
T20 Blast, Women
GLO
161
MID
192
T20 Blast, Women
SUS
130
LEI
131
T20 Blast, Women
KEN
101
WOR
104
T20 Blast, Women
NOR
141
GLA
174
T20 Blast, Women
KEN
176
GLO
191
T20 Blast, Women
NOR
149
MID
153
T20 Blast, Women
SUS
166
GLA
167
T20 Blast, Women
WOR
109
DER
112
T20 Blast, Women
KEN
132
SUS
130
T20 Blast, Women
MID
115
LEI
119
T20 Blast, Women
WOR
101
NOR
140
T20 Blast, Women
GLA
167
DER
75
T20 Blast, Women
GLO
119
GLA
184
T20 Blast, Women
DER
118
SUS
114
T20 Blast, Women
LEI
156
WOR
157
T20 Blast, Women
MID
160
KEN
54