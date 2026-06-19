H2h Capital Strikers vs Chandigarh Kings T20 T20 Chandigarh Premier League 19.06.2026

T20

CAP
CAP

118

CHA
CHA

238

Capital Strikers vs Chandigarh Kings

T20, T20 Chandigarh Premier League

CAPCapital Strikers

CHAChandigarh Kings

T20, T20 Chandigarh Premier League

CAPCapital Strikers

CHAChandigarh Kings