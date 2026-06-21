Match details Worcestershire Rapids vs Surrey T20 T20 County Cup, Women 21.06.2026

T20

WOR
WOR

97

SUR
SUR

171

Match Info

Match:T20 County Cup, Women 2026
Date:Sunday, June 21, 2026 - Saturday, August 29, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, June 21, 2026 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Worcestershire Rapids Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Surrey Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet