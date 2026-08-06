Squads New Delhi Tigers vs Purani Delhi 6 T20 T20 Delhi Premier League 06.08.2026

T20

Arun Jaitley Stadium

NEW
NEW

150

PUR
PUR

177

Playing

NEW
NEW
PUR
PUR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

NEW
NEW
PUR
PUR

no information yet

First TeamSecond Team