Squads North Delhi Strikers vs Purani Delhi 6 T20 T20 Delhi Premier League 13.08.2026

T20

NOR
NOR
PUR
PUR

Playing

NOR
NOR
PUR
PUR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

NOR
NOR
PUR
PUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet