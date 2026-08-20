H2h Speenghar Warriors vs Kabul Zalmi T20 Kabul Premier League 20.08.2026

T20

SPE
SPE
KAB
KAB
Speenghar Warriors vs Kabul Zalmi

T20, Kabul Premier League

KABKabul Zalmi

169

SPESpeenghar Warriors

256

T20, Kabul Premier League

KABKabul Zalmi

186

SPESpeenghar Warriors

141

T20, Kabul Premier League

KABKabul Zalmi

SPESpeenghar Warriors