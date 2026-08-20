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Speenghar Warriors vs Kabul Zalmi
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H2h
H2h Speenghar Warriors vs Kabul Zalmi T20 Kabul Premier League 20.08.2026
Aug 20, 2026
T20
SPE
02:30 PM
KAB
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Speenghar Warriors vs Kabul Zalmi
Aug 13, 2026
T20, Kabul Premier League
Kabul Zalmi
169
Speenghar Warriors
256
Oct 20, 2025
T20, Kabul Premier League
Kabul Zalmi
186
Speenghar Warriors
141
Oct 14, 2025
T20, Kabul Premier League
Kabul Zalmi
Speenghar Warriors