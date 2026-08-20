Squads Speenghar Warriors vs Kabul Zalmi T20 Kabul Premier League 20.08.2026

T20

SPE
SPE
KAB
KAB

Playing

SPE
SPE
KAB
KAB

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SPE
SPE
KAB
KAB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet