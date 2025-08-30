H2h Calicut Globstars vs Trivandrum Royals T20 T20 Kerala League 27.08.2026

T20

CAL
CAL
TRI
TRI
Calicut Globstars vs Trivandrum Royals

T20, T20 Kerala League

TRITrivandrum Royals

CALCalicut Globstars

T20, T20 Kerala League

CALCalicut Globstars

TRITrivandrum Royals