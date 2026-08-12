Squads Calicut Globstars vs Trivandrum Royals T20 T20 Kerala League 27.08.2026

T20

CAL
CAL
TRI
TRI

Playing

CAL
CAL
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

CAL
CAL
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet