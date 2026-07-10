H2h Bengaluru Blasters vs Coastal Kings Mangaluru T20 T20 Maharaja Trophy 10.07.2026

T20

BBL
BBL

185

COA
COA

173

Bengaluru Blasters vs Coastal Kings Mangaluru

T20, T20 Maharaja Trophy

BBLBengaluru Blasters

68

COACoastal Kings Mangaluru

179

T20, T20 Maharaja Trophy

COACoastal Kings Mangaluru

206

BBLBengaluru Blasters

226