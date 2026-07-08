H2h Coastal Kings Mangaluru vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 08.07.2026

T20

COA
COA

169

GUL
GUL

166

Coastal Kings Mangaluru vs Gulbarga Mystics

T20, T20 Maharaja Trophy

GULGulbarga Mystics

177

COACoastal Kings Mangaluru

181