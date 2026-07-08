Squads Coastal Kings Mangaluru vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 08.07.2026

T20

COA
COA

169

GUL
GUL

166

Playing

COA
COA
GUL
GUL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

COA
COA
GUL
GUL

no information yet

First TeamSecond Team