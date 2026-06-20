Gulbarga Mystics

Gulbarga Mystics

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2026 Players

Abhilash Shetty

India

Belur Ravi Sharath

India

Jeswanth Acharya

India

KL Shrijith

India

Manoj Shivaramsa Bhandage

India

Monish Mallikarjuna Reddy

India

Praveen Dubey

India

Prithviraj Shekhawat

India

Smaran Ravichandran Sankaran

India

Srinivas Sharath

India

Vidwath Kaverappa

India

Vyshak Vijay Kumar

India

Wahid Faizan Khan

India

Yashovardhan Mithilesh Parantap

India

Statistics

T20 Maharaja Trophy 2023

Matches Played10
Won6
Drawn0
Lost4
No result0

Gulbarga Mystics Team Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another teams

Jersey U19

Jersey U19

Bengaluru Blasters

Bengaluru Blasters

Lone Star Athletics

Lone Star Athletics

Netherlands U19

Netherlands U19

New England Eagles

New England Eagles

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

Argentina U19

Argentina U19

Guernsey U19

Guernsey U19

Canada

Canada

Mysore Warriors

Mysore Warriors