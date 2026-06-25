Squads Coastal Kings Mangaluru vs Mysore Warriors T20 T20 Maharaja Trophy 25.06.2026

T20

COA
COA

195

MYW
MYW

191

Playing

COA
COA
MYW
MYW

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

COA
COA
MYW
MYW

no information yet

First TeamSecond Team