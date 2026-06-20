Mysore Warriors

Mysore Warriors

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2026 Players

Bharath Dhuri

India

Codanda Ajit Karthik

India

Dhanush R Gowda

India

Gautam Mishra

India

Harshil Dharmani

India

Jagadeesha Suchith

India

Karthik S U

India

Karun Kaladharan Nair

India

Krishnappa Gowtham

India

M Venkatesh

India

Manoj Shivaramsa Bhandage

India

Muralikrishna Prasidh Krishna

India

Praveera Venkatesh Murthy

India

Rahul Singh Rawat

India

Ravikumar Samarth

India

Samit Dravid

Sarfaraz Hassan Ashraf

India

Shashi Kumar Kamble

India

Shoaib Manager

India

Shreesha Achar

India

Smayan Srivastava

India

Srinivas Sharath

India

Vidyadhar Somashekhar Patil

India

Statistics

T20 Maharaja Trophy 2023

Matches Played10
Won6
Drawn0
Lost4
No result0

Mysore Warriors Team Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Mysuru Warriors News

View all

Meet the Mysuru Warriors, be the first to learn about the players on this cricket team, how they prepare for upcoming cricket matches, and what lies behind their victories and defeats.

Winning Maharaja Trophy will be another tick mark on my resume, acclaims Mysore Warriors' Manish Pandey

Winning Maharaja Trophy will be another tick mark on my resume, acclaims Mysore Warriors' Manish Pandey

Mysore Warriors' stand-in skipper Manish Pandey is poised to lift the Maharaja Trophy with his new team after being bought at the auction for INR 12.20 lakhs. The veteran batter spoke of his desire to give back to Karnataka cricket and his personal ambitions in an interaction with Sportscafe.

Mysuru Warriors07:20 PM, 20 August, 2025

Maharaja Trophy India's most premier franchise domestic tournament, Karun Nair gears up for Mysore comeback

Mysuru Warriors12:30 PM, 14 August, 2019

Eighth edition of KPL set to commence on August 16

Mysuru Warriors03:34 PM, 01 September, 2018

KPL 2018 | Bharath Chipli leads from the front as Naveen MG keeps his calm to beat Mysore Warriors

Mysuru Warriors07:58 PM, 31 August, 2018

KPL 2018 | Bijapur Bulls look forward to continue good form against Mysuru Warriors

Another teams

Bengaluru Blasters

Bengaluru Blasters

New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Netherlands U19

Netherlands U19

New England Eagles

New England Eagles

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

Argentina U19

Argentina U19

Guernsey U19

Guernsey U19

Canada

Canada

Gulbarga Mystics

Gulbarga Mystics

St Louis Americans

St Louis Americans