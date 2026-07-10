H2h Mahe Megalo Strikers vs Ossudu Accord Warriors T20 T20 Pondicherry Premier League 10.07.2026

T20

MAH
MAH

146

OSS
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150

Mahe Megalo Strikers vs Ossudu Accord Warriors

T20, T20 Pondicherry Premier League

OSSOssudu Accord Warriors

MAHMahe Megalo Strikers

T20, T20 Pondicherry Premier League

MAHMahe Megalo Strikers

OSSOssudu Accord Warriors