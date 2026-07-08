Squads Ossudu Accord Warriors vs Karaikal Knights T20 T20 Pondicherry Premier League 08.07.2026

T20

OSS
OSS

158

KAR
KAR

155

Playing

OSS
OSS
KAR
KAR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

OSS
OSS
KAR
KAR

no information yet

First TeamSecond Team