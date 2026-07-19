Squads Yanam Royals vs Karaikal Knights T20 T20 Pondicherry Premier League 19.07.2026

T20

YAN
YAN

142

KAR
KAR

172

Playing

YAN
YAN
KAR
KAR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

YAN
YAN
KAR
KAR

no information yet

First TeamSecond Team