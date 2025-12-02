H2h Melbourne Renegades vs Perth Scorchers T20 T20 Spring Challenge, Women 12.10.2026

T20

MER
MER
PES
PES
Melbourne Renegades vs Perth Scorchers

T20, Big Bash League, Women

PESPerth Scorchers

184

MERMelbourne Renegades

154

T20, Big Bash League, Women

MERMelbourne Renegades

150

PESPerth Scorchers

151