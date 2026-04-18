H2h South Castries Lions vs Choiseul Craftmasters T20 T20 St Lucia Premier League 18.04.2026

T20

SCL
SCL

185

CHO
CHO

217

South Castries Lions vs Choiseul Craftmasters

T20, T20 St Lucia Premier League

CHOChoiseul Craftmasters

SCLSouth Castries Lions