City Blasters vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
CIT
219
CHO
146
T20 St Lucia Premier League
CIT
219
CHO
146
T20 St Lucia Premier League
SOU
228
CHO
290
T20 St Lucia Premier League
CIT
253
SOU
199
T20 St Lucia Premier League
MIC
164
CHO
165
T20 St Lucia Premier League
MIC
134
CHO
137
T20 St Lucia Premier League
GRO
103
CIT
104
T20 St Lucia Premier League
MIC
257
MON
217
T20 St Lucia Premier League
GRO
191
SOU
203
T20 St Lucia Premier League
MON
CHO
T20 St Lucia Premier League
MIC
179
SCL
94
T20 St Lucia Premier League
GRO
147
BAB
143
T20 St Lucia Premier League
CHO
236
SOU
208
T20 St Lucia Premier League
BAB
178
CIT
247
T20 St Lucia Premier League
SCL
152
MON
168
T20 St Lucia Premier League
SOU
178
MIC
177
T20 St Lucia Premier League
CHO
GRO
T20 St Lucia Premier League
SOU
148
SCL
147
T20 St Lucia Premier League
MON
134
CIT
211
T20 St Lucia Premier League
CIT
208
SOU
207
T20 St Lucia Premier League
SCL
185
CHO
217
T20 St Lucia Premier League
GRO
217
MIC
218
T20 St Lucia Premier League
BAB
183
MIC
188
T20 St Lucia Premier League
CIT
225
CHO
224
T20 St Lucia Premier League
SCL
194
GRO
169
T20 St Lucia Premier League
BAB
194
SOU
193
T20 St Lucia Premier League
GRO
274
MON
186
T20 St Lucia Premier League
BAB
253
CHO
112
T20 St Lucia Premier League
CIT
185
MIC
174
T20 St Lucia Premier League
MON
164
SOU
166
T20 St Lucia Premier League
SCL
129
BAB
128