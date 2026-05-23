T20 St Lucia Premier League Cricket Matches Results 2026

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T20 St Lucia Premier League Team List

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Choiseul Craftmasters

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Soufriere Titans

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City Blasters

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Micoud Eagles

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Gros Islet Knights

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Babonneau Leatherbacks

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Mon Repos Pioneers

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South Castries Lions