H2h South Castries Lions vs Gros Islet Knights T20 T20 St Lucia Premier League 14.04.2026

T20

SCL
SCL

194

GRO
GRO

169

South Castries Lions vs Gros Islet Knights

T20, T20 St Lucia Premier League

SCLSouth Castries Lions

GROGros Islet Knights

T20, T20 St Lucia Premier League

GROGros Islet Knights

SCLSouth Castries Lions