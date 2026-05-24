Highlights Yorkshire vs Derbyshire T20 T20 Blast 24.05.2026

T20

Headingley

YOR
YOR

195

DER
DER

194

10.6
.

0 runs

10.5
1

Montgomery plays a defensive stroke for one run.

10.4
4

FOUR! Montgomery defends for 4 runs.

10.3
1

Andersson plays a defensive stroke for one run.

10.2
1

Montgomery plays a defensive stroke for one run.

10.1
1

Andersson defends for a run.

9.6
1

Andersson plays a defensive stroke for 1 run.

9.5
4

FOUR! Andersson defends for four runs.

9.4
1

Montgomery defends for 1 run.

9.3
4

FOUR! Montgomery defends for 4 runs.

9.2
.

0 runs

9.1
2

Montgomery plays a defensive stroke for two runs.

8.6
2

Andersson plays a defensive stroke for a couple of runs.

8.5
.

0 runs

8.4
1

Montgomery defends for a single run.

8.3
.

0 runs

8.2
2

Montgomery plays a defensive stroke for 2 runs.

8.1
1

Andersson defends for one run.

7.6
.

0 runs

7.5
1

Andersson defends for a run.

7.4
1

Montgomery defends for a single run.

7.3
4

FOUR! Montgomery defends for four runs.

7.2
.

0 runs

7.1
W

wicket (caught - Madsen)

6.5
.

0 runs

6.5
1

wide

6.4
1

Andersson defends for 1 run.

6.3
1

Madsen defends for a run.

6.2
W

wicket (caught - Jewell)

6.1
1

Andersson plays a defensive stroke for one run.

6.1
1

wide

5.6
1lb

Andersson plays a defensive stroke for a single leg bye.

5.5
6

SIX! Andersson plays a defensive stroke for a half dozen runs.

5.4
.

0 runs

5.3
2

Andersson plays a defensive stroke for a couple of runs.

5.2
1

Jewell plays a defensive stroke for one run.

5.1
.

0 runs

4.6
1lb

Jewell plays a defensive stroke for a single leg bye.

4.5
1

Andersson plays a defensive stroke for one run.

4.4
1

Jewell defends for a run.

4.3
4

FOUR! Jewell plays a defensive stroke for 4 runs.

4.2
.

0 runs

4.1
1

Andersson plays a defensive stroke for a single run.

3.6
.

0 runs

3.5
4

FOUR! Jewell defends for 4 runs.

3.4
.

0 runs

3.3
4

FOUR! Jewell plays a defensive stroke for four runs.

3.2
1

Andersson plays a defensive stroke for one run.

3.1
4

FOUR! Andersson defends for 4 runs.

2.6
6

MAXIMUM! Jewell plays a defensive stroke for a half dozen runs.

2.5
.

0 runs

2.4
.

0 runs

2.3
.

0 runs

2.2
.

0 runs

2.1
1

Andersson defends for a single run.

1.6
W

wicket (caught - Donald)

1.5
1

Andersson plays a defensive stroke for one run.

1.4
1

Donald defends for a run.

1.3
4

And another! Donald plays a defensive stroke for 4 runs.

1.2
4

FOUR! Donald defends for 4 runs.

1.1
1

Andersson defends for a run.

0.6
1

Andersson plays a defensive stroke for one run.

0.5
4

FOUR! Andersson defends for 4 runs.

0.4
.

0 runs

0.3
.

0 runs

0.2
2

Andersson plays a defensive stroke for a pair of runs.

0.1
1

Donald defends for a single run.