Highlights Yorkshire vs Derbyshire T20 T20 Blast 24.05.2026
0 runs
Montgomery plays a defensive stroke for one run.
FOUR! Montgomery defends for 4 runs.
Andersson plays a defensive stroke for one run.
Montgomery plays a defensive stroke for one run.
Andersson defends for a run.
Andersson plays a defensive stroke for 1 run.
FOUR! Andersson defends for four runs.
Montgomery defends for 1 run.
FOUR! Montgomery defends for 4 runs.
0 runs
Montgomery plays a defensive stroke for two runs.
Andersson plays a defensive stroke for a couple of runs.
0 runs
Montgomery defends for a single run.
0 runs
Montgomery plays a defensive stroke for 2 runs.
Andersson defends for one run.
0 runs
Andersson defends for a run.
Montgomery defends for a single run.
FOUR! Montgomery defends for four runs.
0 runs
wicket (caught - Madsen)
0 runs
wide
Andersson defends for 1 run.
Madsen defends for a run.
wicket (caught - Jewell)
Andersson plays a defensive stroke for one run.
wide
Andersson plays a defensive stroke for a single leg bye.
SIX! Andersson plays a defensive stroke for a half dozen runs.
0 runs
Andersson plays a defensive stroke for a couple of runs.
Jewell plays a defensive stroke for one run.
0 runs
Jewell plays a defensive stroke for a single leg bye.
Andersson plays a defensive stroke for one run.
Jewell defends for a run.
FOUR! Jewell plays a defensive stroke for 4 runs.
0 runs
Andersson plays a defensive stroke for a single run.
0 runs
FOUR! Jewell defends for 4 runs.
0 runs
FOUR! Jewell plays a defensive stroke for four runs.
Andersson plays a defensive stroke for one run.
FOUR! Andersson defends for 4 runs.
MAXIMUM! Jewell plays a defensive stroke for a half dozen runs.
0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
Andersson defends for a single run.
wicket (caught - Donald)
Andersson plays a defensive stroke for one run.
Donald defends for a run.
And another! Donald plays a defensive stroke for 4 runs.
FOUR! Donald defends for 4 runs.
Andersson defends for a run.
Andersson plays a defensive stroke for one run.
FOUR! Andersson defends for 4 runs.
0 runs
0 runs
Andersson plays a defensive stroke for a pair of runs.
Donald defends for a single run.