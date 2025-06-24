H2h Lyca Kovai Kings vs Tiruppur Tamizhans T20 Tamil Nadu Premier League 11.08.2026

T20

LKK
LKK
TIR
TIR
Lyca Kovai Kings vs Tiruppur Tamizhans

T20, Tamil Nadu Premier League

LKKLyca Kovai Kings

137

TIRTiruppur Tamizhans

140