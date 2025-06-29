H2h Tiruppur Tamizhans vs Nellai Royal Kings T20 Tamil Nadu Premier League 09.08.2026

T20

TIR
TIR
NEL
NEL
Tiruppur Tamizhans vs Nellai Royal Kings

T20, Tamil Nadu Premier League

TIRTiruppur Tamizhans

182

NELNellai Royal Kings

113