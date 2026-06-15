H2h Brazil vs Nigeria T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 15.06.2026

T20i

BRA
BRA

120

NIG
NIG

117

Brazil vs Nigeria

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

NIGNigeria

111

BRABrazil

112

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

BRABrazil

NIGNigeria