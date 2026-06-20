Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
125
ZIM
126
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
125
ZIM
126
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
85
NIG
86
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
131
NIG
120
Kwibuka T20 Tournament, Women
MAL
68
ZIM
173
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
128 & 8
BRA
128 & 15
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
87
MAL
76
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
89
ZIM
126
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
155
MAL
87
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
120
NIG
117
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
131
ZIM
98
Kwibuka T20 Tournament, Women
MAL
48
NIG
49
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
179
BRA
121
Kwibuka T20 Tournament, Women
MAL
83
ZIM
110
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
98
ZIM
102
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
124
MAL
82
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
106
NIG
104
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
108
ZIM
107
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
174
MAL
108
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
111
BRA
112
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
98
MAL
46
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
139
ZIM
140
Kwibuka T20 Tournament, Women
ZIM
153
BRA
106