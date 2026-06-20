H2h Brazil vs Nigeria T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 20.06.2026

T20i

BRA
BRA

85

NIG
NIG

86

Brazil vs Nigeria

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

BRABrazil

120

NIGNigeria

117

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

NIGNigeria

111

BRABrazil

112

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

BRABrazil

NIGNigeria