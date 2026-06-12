H2h Brazil vs Zimbabwe High Performance Xi T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 12.06.2026

T20i

BRA
BRA

98

ZIM
ZIM

102

Brazil vs Zimbabwe High Performance Xi

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

ZIMZimbabwe High Performance Xi

153

BRABrazil

106

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

BRABrazil

ZIMZimbabwe High Performance Xi