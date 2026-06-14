H2h Malawi vs Nigeria T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 14.06.2026

T20i

MAL
MAL

48

NIG
NIG

49

Malawi vs Nigeria

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

NIGNigeria

98

MALMalawi

46

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

NIGNigeria

MALMalawi