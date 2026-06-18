H2h Rwanda vs Brazil T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 18.06.2026

T20i

RWA
RWA

128 & 8

BRA
BRA

128 & 15

Rwanda vs Brazil

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

RWARwanda

179

BRABrazil

121

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

BRABrazil

RWARwanda