H2h Rwanda vs Nigeria T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 19.06.2026

T20i

RWA
RWA

131

NIG
NIG

120

Rwanda vs Nigeria

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

RWARwanda

106

NIGNigeria

104

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

NIGNigeria

RWARwanda