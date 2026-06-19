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T20i
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Kwibuka T20 Tournament, Women
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Rwanda vs Nigeria
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H2h
H2h Rwanda vs Nigeria T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 19.06.2026
Jun 19, 2026
T20i
11:30
AM
RWA
131
NIG
120
Results
Match Details
H2H
Rwanda vs Nigeria
Jun 12, 2026
T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women
Rwanda
106
Nigeria
104
Jun 06, 2025
T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women
Nigeria
Rwanda