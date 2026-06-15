H2h Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 15.06.2026

T20i

RWA
RWA

131

ZIM
ZIM

98

Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

RWARwanda

139

ZIMZimbabwe High Performance Xi

140

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

RWARwanda

ZIMZimbabwe High Performance Xi