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T20 ACC Premier Cup, Women
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Indonesia vs Thailand
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H2h
H2h Indonesia vs Thailand T20i T20 ACC Premier Cup, Women 12.06.2026
Jun 12, 2026
T20i
01:30
AM
IND
66
THA
67
Results
Match Details
Squads
H2H
Indonesia vs Thailand
Dec 18, 2025
T20i, T20 SEA Games Women
Thailand
144
Indonesia
70