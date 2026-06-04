Match details Japan vs Mongolia T20i T20 ACC Premier Cup, Women 04.06.2026

T20i

JAP
JAP

188

MON
MON

72

Match Info

Match:T20 ACC Premier Cup, Women 2026
Date:Wednesday, June 03, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, June 04, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Japan Squad

Players
Bench

Mongolia Squad

Players
BenchAmarjargal Oyunsuvd, Batjargal Ichinkhorloo, Batnasan Myagmarzaya, Bayarjavkhlan Uugansuvd, Enkhbold Khaliunaa, Erdenebaatar Odzaya, Erdenebat Nomin-Erdene, Gansukh Anujin, Jargalsaikhan Erdenesuvd, Tugsjargal Javzandulam, Unenchtseceg Battur

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet