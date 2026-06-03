Squads Mongolia vs Thailand T20i T20 ACC Premier Cup, Women 03.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Amarjargal Oyunsuvd
no information yet
Batjargal Ichinkhorloo
all rounder
Batnasan Myagmarzaya
no information yet
Bayarjavkhlan Uugansuvd
no information yet
Enkhbold Khaliunaa
batsman
Erdenebaatar Odzaya
no information yet
Erdenebat Nomin-Erdene
no information yet
Gansukh Anujin
all rounder
Jargalsaikhan Erdenesuvd
all rounder
Tugsjargal Javzandulam
no information yet
Unenchtseceg Battur
no information yet