Squads Mongolia vs Thailand T20i T20 ACC Premier Cup, Women 03.06.2026

T20i

MON
MON

19

THA
THA

21

Playing

MON
MON
THA
THA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MON
MON
THA
THA
First TeamSecond Team
Amarjargal Oyunsuvd

no information yet

Batnasan Myagmarzaya

no information yet

Bayarjavkhlan Uugansuvd

no information yet

Erdenebaatar Odzaya

no information yet

Erdenebat Nomin-Erdene

no information yet

Gansukh Anujin

all rounder

Tugsjargal Javzandulam

no information yet

Unenchtseceg Battur

no information yet