H2h Austria vs Norway T20i T20 Viking Cup 14.06.2026

T20i

AUS
AUS

79

NOR
NOR

119

Austria vs Norway

T20i, T20 Viking Cup

AUSAustria

72

NORNorway

150

T20i, T20 Viking Cup

AUSAustria

NORNorway

T20i, T20 Viking Cup

AUSAustria

NORNorway

Show more matches