Match details Austria vs Norway T20i T20 Viking Cup 14.06.2026

T20i

AUS
AUS

79

NOR
NOR

119

Match Info

Match:T20 Viking Cup 2026
Date:Thursday, June 11, 2026 - Sunday, June 14, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, June 14, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Austria Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Norway Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet