H2h Philippines vs Korea Republic T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 12.05.2026

T20i

PHI
PHI

163

KOR
KOR

140

Philippines vs Korea Republic

T20i, T20 Rising Asia Tri-Series

PHIPhilippines

KORKorea Republic

T20i, T20 Rising Asia Tri-Series

PHIPhilippines

KORKorea Republic

T20i, T20 Rising Asia Tri-Series

PHIPhilippines

KORKorea Republic

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