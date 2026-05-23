Squads Croatia vs Austria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026

T20i

CRO
CRO
AUS
AUS

164

Playing

CRO
CRO
AUS
AUS
First TeamSecond Team
Houghton Sam Ian

wicket keeper

Hashmi Rashid

no information yet

Naeem Amar

wicket keeper

Tilley Oliver

no information yet

Asif Imran

all rounder

Sultanzai Nageebullah

no information yet

Davidovic Nikola

all rounder

Iqbal Aqib Javed

all rounder

Hall Damien

no information yet

Khan Baseer

all rounder

Curavic Andrija

no information yet

Khogiyani Hekmat

all rounder

Separovic Matija

no information yet

Safi Irfan

no information yet

Khan Sajid

no information yet

Bench

CRO
CRO
AUS
AUS
First TeamSecond Team
Bosnjak Peter

wicket keeper

Cheema Mehar

wicket keeper

Pejic Borna

no information yet

Jha Kumud

all rounder

Razmilic Anthony

no information yet

Zalmai Bilal

all rounder