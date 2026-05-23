Squads Croatia vs Austria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Houghton Sam Ian
wicket keeper
Singh Karanbir
batsman
Carroll Connor
batsman
Bilal Zalmai Mohammad
all rounder
Hashmi Rashid
no information yet
Naeem Amar
wicket keeper
Newton Jared Richard
all rounder
Randhawa Armaan
batsman
Tilley Oliver
no information yet
Asif Imran
all rounder
Manzoor Saghar
batsman
Sultanzai Nageebullah
no information yet
Davidovic Nikola
all rounder
Iqbal Aqib Javed
all rounder
Hall Damien
no information yet
Khan Baseer
all rounder
Curavic Andrija
no information yet
Khogiyani Hekmat
all rounder
Separovic Matija
no information yet
Safi Irfan
no information yet
Khan Sajid
no information yet
Tariq Umair
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bosnjak Peter
wicket keeper
Cheema Mehar
wicket keeper
Pejic Borna
no information yet
Jha Kumud
all rounder
Razmilic Anthony
no information yet
Zalmai Bilal
all rounder