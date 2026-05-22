Squads Cyprus vs Croatia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mazumder Roman
batsman
Houghton Sam Ian
wicket keeper
Senn Alexander
no information yet
Carroll Connor
batsman
Gunasekara Mangala
all rounder
Hashmi Rashid
no information yet
Senn Adam
no information yet
Newton Jared Richard
all rounder
Singh Taranjit
bowler
Hall Damien
no information yet
Brathwaite Ruel
no information yet
Tilley Oliver
no information yet
Singh Karanvir
bowler
Razmilic Anthony
no information yet
Bam Ashish
wicket keeper
Manzoor Saghar
batsman
Reddy Alavala Subba
batsman
Davidovic Nikola
all rounder
Tharanga Sachitra
bowler
Curavic Andrija
no information yet
Ali Waqar
bowler
Khan Sajid
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Waqar
no information yet
Bosnjak Peter
wicket keeper
Gunasekara Mangala
no information yet
Separovic Matija
no information yet
Sandhu Lovedeep Singh
all rounder
Shahi Arjun
bowler
Singh Karan
all rounder
Siriwardena R
no information yet