Squads Cyprus vs Croatia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026

T20i

CYP
CYP

140

CRO
CRO

147

Playing

CYP
CYP
CRO
CRO
First TeamSecond Team
Houghton Sam Ian

wicket keeper

Senn Alexander

no information yet

Hashmi Rashid

no information yet

Senn Adam

no information yet

Hall Damien

no information yet

Brathwaite Ruel

no information yet

Tilley Oliver

no information yet

Razmilic Anthony

no information yet

Bam Ashish

wicket keeper

Davidovic Nikola

all rounder

Curavic Andrija

no information yet

Ali Waqar

bowler

Khan Sajid

no information yet

Bench

CYP
CYP
CRO
CRO
First TeamSecond Team
Ali Waqar

no information yet

Bosnjak Peter

wicket keeper

Gunasekara Mangala

no information yet

Separovic Matija

no information yet

Singh Karan

all rounder

Siriwardena R

no information yet