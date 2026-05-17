Match details Cyprus vs Jersey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026

T20i

CYP
CYP

120

JER
JER

172

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 17, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Cyprus Squad

Players
BenchAli Waqar, Bam Ashish, Brathwaite Ruel, Gunasekara Mangala, Mazumder Roman, Reddy Alavala Subba, Sandhu Lovedeep Singh, Senn Adam, Senn Alexander, Shahi Arjun, Singh Karanvir, Singh Taranjit, Siriwardena R, Tharanga Sachitra

Jersey Squad

Players
BenchBirrell Daniel, Blampied Dominic, Brennan Charlie, Carlyon Harrison, Gouge Patrick Bartholomew, Greenwood Nick, Jenner Jonty, Perchard Charles, Pullman Theo, Richardson George Franklin, Sumerauer Julius, Tribe Zak Mark, van Breda Scott, Ward Benjamin

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet