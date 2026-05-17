Match details Cyprus vs Jersey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, May 17, 2026 12:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Cyprus Squad
|Players
|Bench
|Ali Waqar, Bam Ashish, Brathwaite Ruel, Gunasekara Mangala, Mazumder Roman, Reddy Alavala Subba, Sandhu Lovedeep Singh, Senn Adam, Senn Alexander, Shahi Arjun, Singh Karanvir, Singh Taranjit, Siriwardena R, Tharanga Sachitra
Jersey Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet