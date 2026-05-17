Squads Cyprus vs Jersey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026

T20i

CYP
CYP

120

JER
JER

172

Playing

CYP
CYP
JER
JER

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

CYP
CYP
JER
JER
First TeamSecond Team
Ali Waqar

no information yet

Bam Ashish

wicket keeper

Blampied Dominic

all rounder

Brathwaite Ruel

no information yet

Carlyon Harrison

all rounder

Senn Adam

no information yet

Perchard Charles

all rounder

Senn Alexander

no information yet

Sumerauer Julius

all rounder

Siriwardena R

no information yet

van Breda Scott

no information yet

Ward Benjamin

all rounder