Squads Cyprus vs Jersey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Waqar
no information yet
Birrell Daniel
bowler
Bam Ashish
wicket keeper
Blampied Dominic
all rounder
Brathwaite Ruel
no information yet
Brennan Charlie
batsman
Gunasekara Mangala
all rounder
Carlyon Harrison
all rounder
Mazumder Roman
batsman
Gouge Patrick Bartholomew
wicket keeper
Reddy Alavala Subba
batsman
Greenwood Nick
batsman
Sandhu Lovedeep Singh
all rounder
Jenner Jonty
batsman
Senn Adam
no information yet
Perchard Charles
all rounder
Senn Alexander
no information yet
Pullman Theo
bowler
Shahi Arjun
bowler
Singh Karanvir
bowler
Sumerauer Julius
all rounder
Singh Taranjit
bowler
Tribe Zak Mark
batsman
Siriwardena R
no information yet
van Breda Scott
no information yet
Tharanga Sachitra
bowler
Ward Benjamin
all rounder