Squads Cyprus vs Switzerland T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mazumder Roman
batsman
Vinod Arjun
all rounder
Senn Alexander
no information yet
Deshan Harsha
no information yet
Shahi Arjun
bowler
Stanikzai Malyar
all rounder
Senn Adam
no information yet
Sinh Jai
bowler
Gunasekara Mangala
no information yet
Ahmad Hassan
wicket keeper
Brathwaite Ruel
no information yet
Gnanasekaram Muralitharan
batsman
Singh Taranjit
bowler
Diyon Johnson
no information yet
Singh Karan
all rounder
Tiwari Jai
no information yet
Tharanga Sachitra
bowler
Sarwari Sheraz
bowler
Bhullar Lovedeep Singh
all rounder
Ahmadzai Musa
bowler
Ali Waqar
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Waqar
no information yet
Hussain Izhar
no information yet
Bam Ashish
wicket keeper
Kumar Nalinambika
all rounder
Gunasekara Mangala
all rounder
Panguluri Somasankar
batsman
Reddy Alavala Subba
batsman
Vinod Ashwin
all rounder
Sandhu Lovedeep Singh
all rounder
Singh Karanvir
bowler
Siriwardena R
no information yet