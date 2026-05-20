Squads Cyprus vs Switzerland T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026

T20i

CYP
CYP
SWI
SWI

Playing

CYP
CYP
SWI
SWI
First TeamSecond Team
Vinod Arjun

all rounder

Senn Alexander

no information yet

Deshan Harsha

no information yet

Stanikzai Malyar

all rounder

Senn Adam

no information yet

Sinh Jai

bowler

Gunasekara Mangala

no information yet

Ahmad Hassan

wicket keeper

Brathwaite Ruel

no information yet

Diyon Johnson

no information yet

Singh Karan

all rounder

Tiwari Jai

no information yet

Ali Waqar

bowler

Bench

CYP
CYP
SWI
SWI
First TeamSecond Team
Ali Waqar

no information yet

Hussain Izhar

no information yet

Bam Ashish

wicket keeper

Vinod Ashwin

all rounder

Siriwardena R

no information yet