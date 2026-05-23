H2h France vs Sweden T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026

T20i

FRA
FRA

134

SWE
SWE

139

France vs Sweden

T20i, T20 Viking Cup

SWESweden

FRAFrance

T20i, T20 Viking Cup

SWESweden

FRAFrance

T10, T10 ECI France

FRAFrance

SWESweden

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