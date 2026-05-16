Squads Jersey vs Switzerland T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026

T20i

JER
JER

75

SWI
SWI

73

Playing

JER
JER
SWI
SWI
First TeamSecond Team
Ahmad Hassan

wicket keeper

Blampied Dominic

all rounder

Deshan Harsha

no information yet

Carlyon Harrison

all rounder

Diyon Johnson

no information yet

Sinh Jai

bowler

Perchard Charles

all rounder

Stanikzai Malyar

all rounder

Sumerauer Julius

all rounder

Vinod Arjun

all rounder

Vinod Ashwin

all rounder

Ward Benjamin

all rounder

Bench

JER
JER
SWI
SWI
First TeamSecond Team
Izhar Hussain

no information yet

van Breda Scott

no information yet

Jai Tiwari

no information yet