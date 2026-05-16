Squads Jersey vs Switzerland T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Birrell Daniel
bowler
Ahmad Hassan
wicket keeper
Blampied Dominic
all rounder
Ahmadzai Musa
bowler
Brennan Charlie
batsman
Deshan Harsha
no information yet
Carlyon Harrison
all rounder
Diyon Johnson
no information yet
Gouge Patrick Bartholomew
wicket keeper
Hussain Tanveer
bowler
Greenwood Nick
batsman
Kumar Nalinambika
all rounder
Jenner Jonty
batsman
Sinh Jai
bowler
Perchard Charles
all rounder
Stanikzai Malyar
all rounder
Sumerauer Julius
all rounder
Vinod Arjun
all rounder
Tribe Zak Mark
batsman
Vinod Ashwin
all rounder
Ward Benjamin
all rounder
Sarwari Sheraz
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Pullman Theo
bowler
Gnanasekaram Muralitharan
batsman
Izhar Hussain
no information yet
van Breda Scott
no information yet
Jai Tiwari
no information yet