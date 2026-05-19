Squads Switzerland vs Croatia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vinod Arjun
all rounder
Houghton Sam Ian
wicket keeper
Deshan Harsha
no information yet
Carroll Connor
batsman
Stanikzai Malyar
all rounder
Newton Jared Richard
all rounder
Sinh Jai
bowler
Hall Damien
no information yet
Ahmad Hassan
wicket keeper
Curavic Andrija
no information yet
Hussain Izhar
no information yet
Razmilic Anthony
no information yet
Sarwari Sheraz
bowler
Separovic Matija
no information yet
Diyon Johnson
no information yet
Davidovic Nikola
all rounder
Vinod Ashwin
all rounder
Tilley Oliver
no information yet
Ahmadzai Musa
bowler
Hashmi Rashid
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Gnanasekaram Muralitharan
batsman
Bosnjak Peter
wicket keeper
Kumar Nalinambika
all rounder
Manzoor Saghar
batsman
Panguluri Somasankar
batsman
Pejic Borna
no information yet
Tiwari Jai
no information yet