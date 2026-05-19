Squads Switzerland vs Croatia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026

T20i

SWI
SWI

183

CRO
CRO

199

Playing

SWI
SWI
CRO
CRO
First TeamSecond Team
Vinod Arjun

all rounder

Houghton Sam Ian

wicket keeper

Deshan Harsha

no information yet

Stanikzai Malyar

all rounder

Sinh Jai

bowler

Hall Damien

no information yet

Ahmad Hassan

wicket keeper

Curavic Andrija

no information yet

Hussain Izhar

no information yet

Razmilic Anthony

no information yet

Separovic Matija

no information yet

Diyon Johnson

no information yet

Davidovic Nikola

all rounder

Vinod Ashwin

all rounder

Tilley Oliver

no information yet

Hashmi Rashid

no information yet

Bench

SWI
SWI
CRO
CRO
First TeamSecond Team
Bosnjak Peter

wicket keeper

Pejic Borna

no information yet

Tiwari Jai

no information yet