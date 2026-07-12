Match details Gibraltar vs Serbia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026

T20i

GIB
GIB

143

SER
SER

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Gibraltar won the toss and opt to bat
Time:Sunday, July 12, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Gibraltar Squad

PlayersHillman Anthony, Bruce Louis Michael, Stagno Kayron, Ferrary Kieron, Pyle Chris, Latin Iain Douglas Michael, Hillman Alexander, Fitzgerald James Andrew, Mirpuri Kabir, Horrocks Jack, Walker Matt
BenchBodha Samarth, Pai Balaji Avinash, Roshan Mohamed

Serbia Squad

PlayersWoods Luka, Pecic Braithyn, Dizija Alexander, Dunbar Leslie Adrian, Kostic Matthew, Burton Wintley, Pavlovic Mark, Zimonjic Vukasin, Zimonjic Nemanja, Janicijevic Milan, Nedeljkovic Peter Giles, Lazic Aleksa
BenchDugic Bogdan, Shinde Sachin Ganpat, Tosic Slobodan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet