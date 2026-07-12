Squads Gibraltar vs Serbia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hillman Anthony
no information yet
Woods Luka
no information yet
Bruce Louis Michael
all rounder
Pecic Braithyn
wicket keeper
Stagno Kayron
wicket keeper
Dizija Alexander
batsman
Ferrary Kieron
wicket keeper
Dunbar Leslie Adrian
wicket keeper
Pyle Chris
no information yet
Kostic Matthew
batsman
Latin Iain Douglas Michael
all rounder
Burton Wintley
batsman
Hillman Alexander
no information yet
Pavlovic Mark
all rounder
Fitzgerald James Andrew
all rounder
Zimonjic Vukasin
bowler
Mirpuri Kabir
all rounder
Zimonjic Nemanja
bowler
Horrocks Jack
bowler
Janicijevic Milan
no information yet
Walker Matt
no information yet
Nedeljkovic Peter Giles
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bodha Samarth
bowler
Dugic Bogdan
bowler
Pai Balaji Avinash
all rounder
Shinde Sachin Ganpat
all rounder
Roshan Mohamed
bowler
Tosic Slobodan
bowler