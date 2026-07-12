Squads Gibraltar vs Serbia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026

T20i

GIB
GIB

143

SER
SER

Playing

GIB
GIB
SER
SER
First TeamSecond Team
Hillman Anthony

no information yet

Woods Luka

no information yet

Pecic Braithyn

wicket keeper

Stagno Kayron

wicket keeper

Ferrary Kieron

wicket keeper

Pyle Chris

no information yet

Hillman Alexander

no information yet

Pavlovic Mark

all rounder

Mirpuri Kabir

all rounder

Janicijevic Milan

no information yet

Walker Matt

no information yet

Bench

GIB
GIB
SER
SER
First TeamSecond Team