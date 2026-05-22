Moises Canstantino Henriques

Moises Canstantino Henriques

all rounder

Full name:Moises Canstantino Henriques
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

New South Wales Blues

Nottinghamshire

Sydney Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches41624118125260
Innings4121013096159
Overs55.067.023.01198.3599.1415.2
Balls------
Maidens1210239200
Runs164347194372131233398
Wickets28711982116
Avg8243.3727.7131.2638.0829.29
SR16550.2519.7160.4243.8421.48
Eco2.985.178.433.15.218.18
BB133643
4w000420
5w000200
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches41624118125260
Innings81521196115235
Not outs124211752
Runs164117355630232114903
Balls Faced3461922851146637433826
Avg23.42920.8836.0132.7626.79
SR47.3960.93124.5654.9685.78128.15
Fours121017665263370
Fifties202261424
Sixies20157372148
Highest81226226516477
Hundreds0001330

Moises Canstantino Henriques Schedule & Results

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

UpcomingDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

One-Day Cup

Moises Henriques News

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If you are ready to start learning all about cricketer Moises Henriques, then we have collected the latest news about him for you, such as incidents on the field of play, past match results and personal records.

Ex-Australia Star to Play for a Different Team in T20 World Cup Qualifiers

Ex-Australia Star to Play for a Different Team in T20 World Cup Qualifiers

The T20 World Cup qualifiers are all set to commence soon. And this time, fans will see an Australian player representing a different team. Moises Henriques is likely to play for Portugal in the upcoming qualifier matches, eager to help the team reach the T20 World Cup.

Moises Henriques05:57 PM, 23 September, 2025

Why Ravichandran Ashwin Could Be BBLs Biggest Spin Pick This Season?

Moises Henriques05:29 PM, 21 December, 2024

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Moises Henriques05:38 PM, 16 December, 2024

‌BBL | Twitter reacts to Henriques Hurricance pummel Gades as Sixers kick off season with home game win

Moises Henriques03:05 PM, 11 March, 2022

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