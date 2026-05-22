Moises Canstantino Henriques

T20 Blast
Nottinghamshire vs Yorkshire
T20 Blast
Trent Bridge
NOT
167
YOR
169
Lancashire vs Nottinghamshire
T20 Blast
Old Trafford
LAN
208
NOT
169
Derbyshire vs Nottinghamshire
T20 Blast
County Ground
DER
234
NOT
211
Nottinghamshire vs Durham
T20 Blast
Trent Bridge
NOT
157
DUR
156
Nottinghamshire vs Warwickshire
T20 Blast
Trent Bridge
NOT
143
WAR
Nottinghamshire vs Derbyshire
T20 Blast
Riverside Ground
NOT
183
DER
173
Kent vs Nottinghamshire
T20 Blast
St Lawrence Ground
KEN
184
NOT
187
Leicestershire vs Nottinghamshire
T20 Blast
Grace Road
LEI
135
NOT
209
Nottinghamshire vs Lancashire
T20 Blast
Trent Bridge
NOT
181
LAN
180
Durham vs Nottinghamshire
T20 Blast
Riverside Ground
DUR
NOT
Nottinghamshire vs Leicestershire
T20 Blast
NOT
LEI
Yorkshire vs Nottinghamshire
T20 Blast
YOR
NOT